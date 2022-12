Warum glaubst du? Der Tod

Johannes' Schwester Elisabeth kam mit 18 Jahren bei einem Unfall ums Leben, sein Bruder Philipp starb an Krebs. Ein unvorstellbarer Verlust. Die Brüder wurden gemeinsam bekannt mit ihrem YouTube-Kanal "The Real Life Guys" und ihren verrückten Bauprojekten. Legendär sind ihre umgebauten Badewannen. Auch sein Krebsleiden hat Philipp öffentlich gemacht und von seinem Glauben an Gott erzählt. Die starke Religiosität der Brüder und Philipps unerschütterlicher Glaube beeindruckte viele Menschen. Johannes führt auch nach dem Tod seines Bruders den Kanal weiter. Saadet spricht mit ihm über seinen Glauben: Wie hat er ihn gefunden, wie hat er ihn nach all diesen Schicksalsschlägen behalten, und glaubt er tatsächlich an ein Wiedersehen mit Philipp im Himmel?



Tuba ist bekennende Muslimin, die Palliativpflegerin begleitet Patientinnen und Patienten jeder Glaubensrichtung durch die letzte Phase ihres Lebens. Dabei versucht sie, auf deren Wünsche und Sehnsüchte einzugehen. Würdevolles Sterben, ein gutes Ende und einen Sinn im Leben zu erkennen kurz vor dem Tod – das sind Tubas Leitmotive. Auch ihre Kraftquelle ist der Glaube. Saadet begleitet Tuba einen Tag lang bei ihrer sensiblen Arbeit im Klinikum. Dabei will sie wissen, wie sie als Muslimin den Tod sieht und ihm begegnet.



Tu-Tam ist Tempelschülerin in der Vién Giâc Pagode in Hannover. Die Buddhistin hilft bei allen anfallenden Arbeiten: Sie fegt den Hof der weitläufigen Anlage, stattet die Schreine und Altäre mit Räucherstäbchen und Opfergaben aus und macht Besorgungen für die Mönche. Ihre Motivation: gutes Karma zu erzeugen, das sich direkt auf ihr jetziges und ihr nächstes Leben auswirken soll. Denn damit hängt das Prinzip der Wiedergeburt eng zusammen. Jeder Mensch hat sein persönliches "Karma-Konto", das mehr gute als schlechte Taten vorweisen sollte. Saadet spricht mit Tu-Tam über deren buddhistische Sichtweise auf das Lebensende. Sie erfährt, was es mit dem Konzept der Wiedergeburt auf sich hat und welche Auswirkungen eine gute Lebensführung im aktuellen Dasein hat.