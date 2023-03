Update gescheitert? Kirche im Reformversuch

Lukas engagiert sich seit seiner Jugend in der kirchlichen Jugendarbeit. Als einer der jüngsten Teilnehmer ist er seit 2019 Delegierter des "Synodalen Wegs", dem Reformprozess der katholischen Kirche. Erneuerungen sind aus seiner Sicht längst überfällig, denn die Institution Kirche geht nicht mit der Zeit. Doch der bisherige Verlauf macht ihn mürbe, die Ergebnisse skeptisch.



Auch deshalb spielt er mit dem Gedanken, sich aus der Kirchenpolitik zurückziehen und sich mehr seinem Jura- und BWL-Studium zu widmen. An seinem Studienort Mannheim hat er dennoch seinen Platz in der Hochschulgemeinde gefunden: In der kleinen Uni-Kirche fühlt er sich angenommen und muss nicht ständig dafür kämpfen, als homosexueller Mann im Kirchenkontext akzeptiert zu werden.



Auch Clara Steinbrecher ist unzufrieden mit den Ergebnissen des "Synodalen Wegs". Während die Kirche sich für Lukas zu wenig öffnet, ist Clara der Meinung, dass vieles so bleiben soll, wie es ist. Als Vorsitzende der Bewegung "Maria 1.0", kämpft sie rund um den "Synodalen Weg" dafür, dass sich die Kirche auf ihre traditionelle Lehre besinnt und sich weniger mit Fortschritt als mit Aufklärung des Missbrauchs auseinandersetzt.



"37°Leben" zeigt Lukas und Clara im Vorfeld der letzten Synodalversammlung in ihrem Alltag als junge Christen und spricht mit ihnen über ihre Ansichten und ihren Glauben. Schließlich begleitet die Reportage beide zur Synodalversammlung nach Frankfurt und lässt sie vor Ort aufeinandertreffen, um über den "Synodalen Weg" und die Zukunft der Kirche zu diskutieren.



Erschüttert von zahlreichen Krisen, haben die deutschen Bischöfe im März 2019 den "Synodalen Weg" beschlossen, ein Reformprojekt, das in den Augen vieler als wegweisend gilt für die Zukunft der Kirche. Bisher gab es vier Versammlungen der Teilnehmer. Vom 9. bis zum 11. März 2023 folgt das fünfte und letzte Treffen.