Unterwegs für Teens und queere Oldies Sozialarbeit hilft Brücken bauen

René Kirchhoff von der Fachstelle "Altern unterm Regenbogen" in Düsseldorf unterstützt queere Menschen ab 55 Jahren und schafft Begegnungsräume mit nicht queeren Senioren. Er besucht sie auch zu Hause, macht Ausflüge mit ihnen und setzt sich für ihre Integration in die Gesellschaft ein. Ihre Teilhabe, Zugehörigkeit und Selbstbestimmung auch im Alter zu fördern, ist das grundlegende Ziel.



Beide helfen jeweils einer "Randgruppe", der es sowohl konkret als auch abstrakt an Orten und Akzeptanz in der Gesellschaft fehlt. Mit ihrer sozialen Arbeit unterstützen sie die Jugendlichen auf dem Weg in eine gute Zukunft und die Oldies bei einem Lebensabend ohne Diskriminierung.



Was motiviert Amelie und René? Wie machen sie ihren Job? Und warum ist ihre Arbeit so wichtig?