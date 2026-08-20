Gesellschaft
Too toxic to handle: Love - Desaster
Was ihnen eben noch als Liebesparadies erschien, entpuppt sich als Liebeshölle. Menschen schlittern in eine toxische Beziehung. Wie kann das sein, und wie gehen Betroffene damit um?
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2023
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 16.07.2028
- Ton
- UT
Hannah, 24, ist schockverliebt, als sie ihren Ex-Freund kennenlernt, fühlt sich auf Händen getragen. Doch schon bald wertet ihr Ex sie ab, isoliert sie von ihrer Familie. Hannah merkt, dass es ihr schlechter geht, doch die Trennung will ihr einfach nicht gelingen.
Frederike, 28, verliebt sich auf der Arbeit in ihren charismatischen Kollegen, der hinter ihrem Rücken ein Doppelleben führt. In den folgenden Jahren verliert sie so sehr ihr Selbstbewusstsein, dass sie therapeutische Hilfe sucht.
Der Film zeigt, was passiert, wenn Menschen in ihrer Beziehung in eine emotionale Schieflage, ja mitunter Abhängigkeit, geraten. Psychologe Leon Windscheid erklärt, wie ein solches Missverhältnis entsteht und was es braucht, um sich aus den Fängen einer dysfunktionalen Beziehung zu befreien.