Too toxic to handle: Love - Desaster

Frederike, 28, verliebt sich auf der Arbeit in ihren charismatischen Kollegen, der hinter ihrem Rücken ein Doppelleben führt. In den folgenden Jahren verliert sie so sehr ihr Selbstbewusstsein, dass sie therapeutische Hilfe sucht.



Der Film zeigt, was passiert, wenn Menschen in ihrer Beziehung in eine emotionale Schieflage, ja mitunter Abhängigkeit, geraten. Psychologe Leon Windscheid erklärt, wie ein solches Missverhältnis entsteht und was es braucht, um sich aus den Fängen einer dysfunktionalen Beziehung zu befreien.