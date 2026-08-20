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Gesellschaft

Too toxic to handle: Love - Desaster

Was ihnen eben noch als Liebesparadies erschien, entpuppt sich als Liebeshölle. Menschen schlittern in eine toxische Beziehung. Wie kann das sein, und wie gehen Betroffene damit um?

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2023
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 16.07.2028
Ton
UT

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sendetypical 37 grad leben

37 Grad Leben

Hannah, 24, ist schockverliebt, als sie ihren Ex-Freund kennenlernt, fühlt sich auf Händen getragen. Doch schon bald wertet ihr Ex sie ab, isoliert sie von ihrer Familie. Hannah merkt, dass es ihr schlechter geht, doch die Trennung will ihr einfach nicht gelingen.

Frederike, 28, verliebt sich auf der Arbeit in ihren charismatischen Kollegen, der hinter ihrem Rücken ein Doppelleben führt. In den folgenden Jahren verliert sie so sehr ihr Selbstbewusstsein, dass sie therapeutische Hilfe sucht.

Der Film zeigt, was passiert, wenn Menschen in ihrer Beziehung in eine emotionale Schieflage, ja mitunter Abhängigkeit, geraten. Psychologe Leon Windscheid erklärt, wie ein solches Missverhältnis entsteht und was es braucht, um sich aus den Fängen einer dysfunktionalen Beziehung zu befreien.

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