Too toxic to handle: Family - Desaster

Wakhas,37, erfüllt jahrelang die Vorstellungen seines Vaters. Dabei verleugnet er seine Wünsche, auch seine sexuelle Identität. Der Druck wird so groß, dass er zusammenbricht und lernt: Im Leben muss er es vor allem erst einmal sich selbst recht machen.



Der Film zeigt, was es bedeutet, unter schwierigen Bedingungen erwachsen zu werden, sich aus einer toxischen Eltern-Kind-Beziehung zu befreien. Psychologe Leon Windscheid ordnet ein und erklärt, weshalb Eltern so handeln, wie sie handeln und wie ein Umgang ohne dauerhaften Bruch gelingen kann.