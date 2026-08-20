Gesellschaft
Too toxic to handle: Family - Desaster
Sich fernhalten von toxischen Beziehungen – eigentlich ein guter Vorsatz. Aber was, wenn die Toxiker die eigenen Eltern sind und eben nicht der "sichere Hafen", den Kinder so sehr brauchen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2023
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 23.07.2028
- Ton
- UT
Lia,28, bekommt von ihrer Mutter nie die Liebe, die ein Kind sich so sehr wünscht. Als Jugendliche möchte sie lieber ins Heim. Stattdessen verlässt sie mit 17 ihr Elternhaus, kämpft jahrelang mit Panikattacken und Angstzuständen und um ihre Familie.
Wakhas,37, erfüllt jahrelang die Vorstellungen seines Vaters. Dabei verleugnet er seine Wünsche, auch seine sexuelle Identität. Der Druck wird so groß, dass er zusammenbricht und lernt: Im Leben muss er es vor allem erst einmal sich selbst recht machen.
Der Film zeigt, was es bedeutet, unter schwierigen Bedingungen erwachsen zu werden, sich aus einer toxischen Eltern-Kind-Beziehung zu befreien. Psychologe Leon Windscheid ordnet ein und erklärt, weshalb Eltern so handeln, wie sie handeln und wie ein Umgang ohne dauerhaften Bruch gelingen kann.