Secondhandwerker

Anne-Sophie Müller als Gründungsmitglied des Leipziger Start-ups "TRASH GALORE" rettet gemeinsam mit anderen Materialien, die nach Veranstaltungen zurückbleiben, und organisiert Verteilaktionen. Weitergegeben wird das Material in einem Secondhandbaumarkt. Die Zuschauer erfahren, was die sozialen Projekte aus dem gespendeten Material bauen und was ein Kunde, der im Secondhandbaumarkt war, aus dem Material gemacht hat.



Thomas Peterberns aus Dresden stellt aus gewöhnlichem Plastikabfall neue Designstücke her. Die Zuschauer erleben den gesamten Prozess und bekommen Einblicke in die Kunststoffwirtschaft und in Thomas' Motivation. Außerdem lernen sie das weltweite Open-Source-Hardware-Kunststoff-Recyclingprojekt "Precious Plastic" kennen, an dem sich jeder dank Creative-Common-Lizenz beteiligen kann.



Steven arbeitet als Altholzmöbeltischler ausschließlich mit gebrauchten Hölzern. Auf einem Bauerngehöft gewinnt er alte Balken als Baumaterial. Steven erzählt, welche Vorteile es hat, jahrhundertealte Hölzer zu verwenden, und wie er zu dieser Spezialisierung gekommen ist. Die Zuschauer sehen in seiner Werkstatt, wie das Holz zu einer Bibliothek weiterverarbeitet und hinterher beim Kunden aufgebaut wird, und erfahren, warum Menschen das Material abgeben und was sie dafür bekommen. Außerdem werden Kunden gezeigt, die sich ein Altholzmöbelstück bestellt haben.