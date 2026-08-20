Gesellschaft
Risse in unserer Gesellschaft - Woke oder was?
"Wokeness" ist diesmal Thema der Reihe "Risse in unserer Gesellschaft": Gendern, kulturelle Aneignung, Veganismus. Und die Sorge, nicht mehr frei sprechen zu können, ohne belehrt zu werden.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2023
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 24.09.2028
- Ton
- UT
Der 29-jährigen Julia Ruhs, die manche "konservative ARD-Rebellin" nennen, geht Wokeness zu weit: "Gendersprache spaltet", sagt sie. Arzt und Queer-Aktivist Aljosha Muttardi hält dagegen: "Es kann doch gar nicht zu viel Sensibilität für Diskriminierung geben."