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Gesellschaft

Risse in unserer Gesellschaft - Woke oder was?

"Wokeness" ist diesmal Thema der Reihe "Risse in unserer Gesellschaft": Gendern, kulturelle Aneignung, Veganismus. Und die Sorge, nicht mehr frei sprechen zu können, ohne belehrt zu werden.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2023
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 24.09.2028
Ton
UT

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sendetypical 37 grad leben

37 Grad Leben

Der 29-jährigen Julia Ruhs, die manche "konservative ARD-Rebellin" nennen, geht Wokeness zu weit: "Gendersprache spaltet", sagt sie. Arzt und Queer-Aktivist Aljosha Muttardi hält dagegen: "Es kann doch gar nicht zu viel Sensibilität für Diskriminierung geben."

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