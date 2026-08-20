Gesellschaft
Risse in unserer Gesellschaft - Arm und Reich
In der Reihe "Risse in unserer Gesellschaft" trifft Reporter Ben Bode einen Millionär und eine Sozialarbeiterin – und ergründet, wie tief Deutschland gespalten ist in Arm und Reich.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2023
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 17.09.2028
- Ton
- UT
Der 29-jährigen Julia Ruhs, die manche "konservative ARD-Rebellin" nennen, geht Wokeness zu weit: "Gendersprache spaltet", sagt sie. Arzt und Queer-Aktivist Aljosha Muttardi hält dagegen: "Es kann doch gar nicht zu viel Sensibilität für Diskriminierung geben."