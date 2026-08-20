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Gesellschaft

Risse in unserer Gesellschaft - Der Klimastreit

In der Reihe "Risse in unserer Gesellschaft" trifft Reporter Ben Bode Aimée van Baalen von der "Letzten Generation" und Caroline Bosbach von der CDU, die die Klimakleber scharf kritisiert.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2023
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 10.09.2028
Ton
UT

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37 Grad Leben

Sozialarbeiterin und Grünen-Mitglied Cansin Köktürk fordert eine Vermögensteuer und höhere Sozialleistungen. Medienunternehmer Julien Backhaus, der sich ohne Abitur aus einer Bauernfamilie hochgearbeitet hat, spricht über Eigeninitiative und Chancen.

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