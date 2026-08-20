Gesellschaft
Risse in unserer Gesellschaft - Der Klimastreit
In der Reihe "Risse in unserer Gesellschaft" trifft Reporter Ben Bode Aimée van Baalen von der "Letzten Generation" und Caroline Bosbach von der CDU, die die Klimakleber scharf kritisiert.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2023
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 10.09.2028
- Ton
- UT
Sozialarbeiterin und Grünen-Mitglied Cansin Köktürk fordert eine Vermögensteuer und höhere Sozialleistungen. Medienunternehmer Julien Backhaus, der sich ohne Abitur aus einer Bauernfamilie hochgearbeitet hat, spricht über Eigeninitiative und Chancen.