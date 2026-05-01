Gesellschaft
Raus aus der Kaufsucht
Shopping als Trost – Kaufen aus Sucht. Sinem und Zişan erzählen, wie ihr Kaufverhalten zu Scham, Schulden, Panik und Kontrollverlust führte und wie sie schrittweise wieder herausfinden.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 15.05.2026
- 12:50 - 13:20 Uhr
Studien zufolge gelten etwa fünf Prozent der Deutschen als stark kaufsuchtgefährdet. Der Film zeigt, wie Sinem und Zişan über Jahre in die Abhängigkeit rutschen und für welche Lösungswege sie sich entscheiden, um die Kontrolle über ihr Leben zurückzugewinnen.
Beleuchtet werden auch die psychischen und sozialen Herausforderungen von Kaufsucht sowie die gesellschaftlichen Hintergründe des Phänomens.