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Gesellschaft

Pfegekind als Chance

Viele Kinder können nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen und werden in Dauerpflege vermittelt. Aber es braucht auch Menschen, die die Kinder aufnehmen wollen.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2022
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 03.04.2027
Ton
UT

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sendetypical 37 grad leben

37 Grad Leben

Nicht nur die Pflegekinder, auch die Erwachsenen und die leiblichen Kinder können von dem Familienzuwachs profitieren. "37°Leben" begleitet zwei Pflegefamilien in ihrem Alltag. Was verändert sich, und woher weiß man, ob man sich als Pflegeeltern eignet?

Severine und Martin sind bereits leibliche Eltern von zwei Söhnen. Doch Severine träumte schon immer von einer großen Familie, deshalb entscheiden sie sich für ein Pflegekind. Nach einem umfangreichen Bewerbungsverfahren bekommen sie 2019 das Pflegekind Leo. Zusammen mit seinen leiblichen Eltern feiern sie mittlerweile seinen dritten Geburtstag.

Pflegemutter Melanie hält besonders engen Kontakt zur leiblichen Mutter ihrer Pflegetochter Sophie, die seit 2013 bei ihr lebt. Bis heute besucht die leibliche Mutter Anki ihre Tochter regelmäßig und nimmt so teil an ihrem Leben. Das ist für ihre Tochter nicht immer einfach: "Wenn Mama Anki kommt, dann freue ich mich sehr, und wenn sie dann wieder geht, dann vermisse ich sie."

In "37°Leben" schildern Severine und Martin sowie Melanie ihre Erfahrungen mit ihren Pflegekindern.

Stab

  • Autor - Markus Erwig
  • Kamera - Tim Henkel

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