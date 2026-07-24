Pfegekind als Chance

Severine und Martin sind bereits leibliche Eltern von zwei Söhnen. Doch Severine träumte schon immer von einer großen Familie, deshalb entscheiden sie sich für ein Pflegekind. Nach einem umfangreichen Bewerbungsverfahren bekommen sie 2019 das Pflegekind Leo. Zusammen mit seinen leiblichen Eltern feiern sie mittlerweile seinen dritten Geburtstag.



Pflegemutter Melanie hält besonders engen Kontakt zur leiblichen Mutter ihrer Pflegetochter Sophie, die seit 2013 bei ihr lebt. Bis heute besucht die leibliche Mutter Anki ihre Tochter regelmäßig und nimmt so teil an ihrem Leben. Das ist für ihre Tochter nicht immer einfach: "Wenn Mama Anki kommt, dann freue ich mich sehr, und wenn sie dann wieder geht, dann vermisse ich sie."



In "37°Leben" schildern Severine und Martin sowie Melanie ihre Erfahrungen mit ihren Pflegekindern.