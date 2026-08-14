Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. 37 Grad Leben
  4. Oh mein Gott, ich glaube!

Gesellschaft

Oh mein Gott, ich glaube!

"37°Leben" fragt im Rahmen der Berichterstattung zum Katholikentag: Warum glauben Menschen überhaupt noch an Jesus – angesichts des Vertrauensverlustes beider großer Kirchen hierzulande?

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2022
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 29.05.2027
Ton
UT

Mehr

sendetypical 37 grad leben

37 Grad Leben

Die Reportage-Reihe begleitet einen erwachsenen Gläubigen aus Sachsen, der sich in der Osternacht taufen lässt, und eine junge evangelische Pfarrerin aus Rheinland-Pfalz, die Mitglied des feministischen Andachtskollektivs fAK in Berlin ist und dort predigt.

Peter Möckel (25), Jurist, kommt über seine rumänische Freundin in Kontakt mit der katholischen Kirche und identifiziert sich mit dem Wertesystem der Christen. Ein kurzer Briefwechsel mit dem emeritierten Papst Benedikt motiviert ihn zum entscheidenden Schritt.

Lena Müller (30) studiert erst Mathematik, bevor sie auf evangelische Gemeindepädagogik umsattelt. Seit dem 1. Januar 2022 hält sie in Neukölln Andachten. Sie will die Kirche von innen reformieren, Gläubige dort erreichen, wo sie sind – in der Kirchenarbeit und über Social Media. Sie will "zu den Menschen gehen, so wie Jesus Christus es einst tat", sagt sie. Dabei scheut sie auch nicht den Konflikt mit Gläubigen, die die traditionelle Rolle der Frau in den Kirchen beibehalten möchten und mit Austritt drohen.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.