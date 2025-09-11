Hauptnavigation

"37°Leben - Neustart nach Trennung": Lorena, eine junge Frau, blickt in die Kamera. Von dort streckt ein Mann die Hand nach ihr aus, während ihre rechte Hand von einer Frau gehalten wird.

Gesellschaft

Neustart nach Trennung

Sie sind Frauen, Ende 20 und eigentlich wollten sie mit ihrem Liebsten ihr gan-zes Leben glücklich verbringen. Doch dann kommt es anders - ein Neuanfang muss her nach Jahren der Partnerschaft.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:

sendetypical 37 grad leben

37 Grad Leben

Lorena (28) lebt in Wien und hatte, wie sie sagt, ihr Perfect Match gefunden. Mit ihrem Freund teilt sie die gleichen Interessen. Sie vertrauen einander und stützen sich gegenseitig, selbst ihr Freundeskreis ist begeistert - bis Lorena Gefühle für eine Frau entwickelt.

Annika (28) war ihrem älteren Freund bis nach Bochum gefolgt, der dort bereits Kinder hat. Mit 23 heiratet sie ihn. Überhaupt tut sie alles, um ihn happy zu machen, gibt sich geradezu auf. Als die Beziehung kriselt, nehmen sie die Hilfe einer Paartherapeutin in Anspruch. Der Grund: Annika fühlt sich kleingehalten, erlebt durch ihren Mann immer wieder Abwertung. Schließlich entscheidet sie sich, zu gehen.

