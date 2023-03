Neu im Amt – Junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister

Sina Römhild (Jahrgang 1998) ist ehrenamtliche Bürgermeisterin und trägt mit ihrer Wahl im Sommer 2022 den inoffiziellen Titel als jüngste Bürgermeisterin Deutschlands. Sie amtiert in ihrem Heimatort Oechsen in Thüringen. Die eigene Kita und die Grundschule im Dorf sind ihr wichtig und, dass Oechsen mit seinen rund 600 Einwohnern eigenständig bleibt und nicht eingemeindet wird. Die Themen, mit denen Sina Römhild sich beschäftigt, sind vielfältig – von der Organisation eines Gemeindetreffs über die Anschaffung neuer Spinde für die Freiwillige Feuerwehr bis hin zu Belangen um den Friedhof in der Gemeinde. Und das alles erledigt sie neben ihrem eigentlichen Job als Verwaltungswirtin und dem Familienalltag mit kleiner Tochter.



Henning Evers (Jahrgang 1996) ist anders als Sina Römhild hauptamtlicher Bürgermeister. In der Samtgemeinde Hankensbüttel in Niedersachsen ist er damit auch Chef von rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung. Seine Wahl im September 2021 war ein wahrer Krimi: Henning Evers hat sie nur mit einem hauchdünnen Vorsprung gegenüber seinem Mitbewerber gewonnen – das aufregende Finale eines aufregenden Wahlkampfes. Engagiert hat er sich schon früh, als Schülersprecher etwa, dann in der Hochschulpolitik und als Mitglied der Ratsversammlung an seinem Studienort Flensburg. Jetzt ist er zuständig für rund 9000 Bürgerinnen und Bürger – und einige kennen ihn von klein auf, schließlich ist er hier aufgewachsen. Er hat große Freude daran, sich zu engagieren.



Der Film begleitet Sina Römhild und Henning Evers, zeigt ihren Einsatz als Bürgermeisterin und Bürgermeister, den Spaß und die Herausforderungen des Amtes, fragt nach ihren Zielen und warum sich politisches Engagement lohnt – egal, in welchem Alter.