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"37°Leben: Mein Körper, mein Kapital: Nackt für andere": Leif steht bei seiner Performance in einem Raum. Er ist bis auf ein Tuch im Intimbereich nackt und hat die Arme gehoben. Von hinten hat eine Frau ihre Arme um seinen Bauch gelegt. An den Seiten im Anschnitt sind verschwommen die Rückenansichten von Zuschauenden zu sehen.

Gesellschaft

Mein Körper, mein Kapital: Nackt für andere

Leif (34) performt als Stripper, Elia (20) steht Modell beim Aktzeichnen. Was reizt sie, auf diese ungewöhnliche Art mit ihrem Körper Geld zu verdienen und wo ziehen sie die Grenzen?

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
30.06.2026
01:35 - 02:05 Uhr

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sendetypical 37 grad leben

37 Grad Leben

Leif strippt in Clubs oder privat. Für ihn gibt es eine klare Grenze: der Intimbereich ist Tabuzone. Früher fand Elia sich hässlich, auch heute ist er nicht immer zufrieden, wenn er in den Spiegel schaut. Trotzdem arbeitet er als Aktmodell und Schauspieler.

Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, mach Pläne. Leif ist durch Zufall in seinen heutigen Traumjob gestolpert. Im Klub bei einer Party sprach ihn der Geschäftsführer an, ob er nicht mal für ihn tanzen wolle. Nur Oberkörperfrei, nichts mehr. Mittlerweile ist da am Ende von Leifs Shows nichts mehr außer einem Tuch vor seinem Unterleib. Als Stripper absolviert er an vollen Tagen bis zu neun Shows pro Nacht, düst von Klub zu Privathaushalt, zu Eventschiff. Nächte unter Zeitdruck und dabei immer vor Augen, alle Aufträge gut zu schaffen und eine professionelle Show abzuliefern. Eine Show mit Regeln: Anfassen ja, aber nicht im Intimbereich.

Elia macht sich im Gegensatz dazu komplett nackt – neben seinem Studium als Schauspieler arbeitet er als Aktmodell. Obwohl er immer wieder mit sich und seinem Körper struggelt. Beim Blick in den Spiegel ist er oftmals nicht zufrieden mit seinem Äußeren. Das erste Mal war eine Feuertaufe, mit Panik stieg er nackt auf das Podest, um sich zeichnen zu lassen. Doch das macht Elia aus: Er stellt sich seinen Ängsten, möchte sich immer wieder challengen und Neues ausprobieren. Jetzt macht er ein Casting bei einer Motion-Capturing-Firma. Anhand seiner Körperdaten werden später Computerspielcharaktere erstellt. Wie wird er das Casting meistern?

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