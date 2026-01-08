Hauptnavigation

"37°Leben: Mein Erbe der Einheit": Dennis, ein junger Mann mit dunklem Teint, steht am Ufer eines ruhigen Sees, der Himmel ist größtenteils bewölkt. Er steht auf einer kleinen Grasfläche, die Hände sind locker in die Hosentaschen gesteckt, die Körperhaltung wirkt entspannt und freundlich.

Gesellschaft

Mein Erbe der Einheit

Sie sind jung, haben das Leben in Ost- und Westdeutschland kennengelernt und fühlen sich dennoch mehr denn je als Ostdeutsche - 35 Jahre nach der Wiedervereinigung. Wie kann das sein?

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
27.02.2026
12:40 - 13:05 Uhr

37 Grad Leben

Dennis, 33, kommt aus Senftenberg, wuchs als Sohn einer Polin und eines Mosambikaners in der DDR auf. Schon seine Eltern kämpften um Zugehörigkeit. Angesichts des Erstarkens rechter Kräfte fürchtet Dennis nun um seine geliebte Heimat, will um sie kämpfen.

Jule, 27, stammt aus Rostock. Nach ihrem Master zieht sie von Wuppertal nach Erfurt. Mit Ihrem selbst entwickelten Kartenspiel "Oh! Wie Osten" will sie Vorurteile abbauen, Verständnis wecken für etwas, dessen sie sich selbst erst vor Kurzem bewusst wurde. "Ich bin nicht nur Norddeutsche, sondern auch Ostdeutsche und das geht auch nicht wieder weg." Als ihre Großeltern 1987 in den Westen ausreisten, blieben Jules Eltern in Rostock. Nach dem Tod der Großmutter findet Jule im Keller Überraschendes, beginnt ihre Wurzeln zu suchen und zu verstehen.

Die Sendung zeigt, wie Nachwendekinder die deutsche Einheit auf den Prüfstand stellen, neu interpretieren und mitgestalten.

