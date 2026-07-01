Marcant – Content gegen Rechts

Mit seinen Videos auf TikTok und YouTube erreicht Marcant Millionen Menschen. "Mit Nazis redet man nicht, das mag vor zehn Jahren gestimmt haben", sagt er. "Heute reden die Nazis in Parlamenten, reden im Internet, haben hunderttausende Follower und Followerinnen." Er will ein Gegengewicht sein. Rund 500 junge Menschen haben ihm inzwischen geschrieben, dass sie auch wegen seiner Videos mit der Naziszene gebrochen haben und ausgestiegen sind. "Es gibt wenige Todeslisten, auf denen ich nicht stehe", sagt er.



Der Reporter Max Neidlinger hat Marcant für "37°Leben" bei seiner Arbeit begleitet.