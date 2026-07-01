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Gesellschaft

Marcant – Content gegen Rechts

Er ist 24 Jahre und erhält täglich Morddrohungen. Marcant geht auf Nazi-Demos. "Verpiss Dich!", rufen einige dem großen jungen Mann zu, der freundlich, aber bestimmt Fragen stellt.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
10.07.2026
12:35 - 13:05 Uhr

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sendetypical 37 grad leben

37 Grad Leben

"Warum bist Du stolz auf die weiße Rasse?", fragt er einen Mann mit White-Race-Schal. "Wo warst Du beim Holocaust-Gedenktag?" "Linker Drecksjude, Missgeburt, Schwuchtel" - Marcant wird beschimpft. Aber auch ausgezeichnet: mit der Theodor-Heuss-Medaille 2026.

Mit seinen Videos auf TikTok und YouTube erreicht Marcant Millionen Menschen. "Mit Nazis redet man nicht, das mag vor zehn Jahren gestimmt haben", sagt er. "Heute reden die Nazis in Parlamenten, reden im Internet, haben hunderttausende Follower und Followerinnen." Er will ein Gegengewicht sein. Rund 500 junge Menschen haben ihm inzwischen geschrieben, dass sie auch wegen seiner Videos mit der Naziszene gebrochen haben und ausgestiegen sind. "Es gibt wenige Todeslisten, auf denen ich nicht stehe", sagt er.

Der Reporter Max Neidlinger hat Marcant für "37°Leben" bei seiner Arbeit begleitet.

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