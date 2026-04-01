Männer unterm Messer - Schönheit für ein neues Ich

Für Paul spielt das Thema Schönheit eine große Rolle. Er ist Dermatologe und arbeitet in seiner Praxis auch mit Botox und Fillern. Er achtet sehr auf sein Äußeres, treibt viel Sport und versucht, einen gesunden Lebensstil zu führen. Schönheitsbehandlungen sind für ihn und sein Umfeld Normalität. Seine Höckernase ließ er sich bereits 2024 zum ersten Mal operieren, ist mit dem Ergebnis jedoch nicht zufrieden. Für Paul hat sich das Problem dadurch nur "verschlimmbessert". Sein Selbstbewusstsein hat stark gelitten. Jetzt lässt er sich ein zweites Mal operieren und hofft auf ein versöhnliches Ende mit dem Thema "Schönheits-OPs". Er will sich endlich wieder wohlfühlen und gern in den Spiegel schauen. Die Nasen-OP soll den Abschluss eines beruflichen und privaten Umstrukturierungsprozesses bilden.



Marlon ist Einzelhandelskaufmann und leidet seit seiner Jugend unter einer Männerbrust. Das "Problem" liegt in der Familie – auch sein Vater und sein Bruder haben eine Gynäkomastie. Sein Bruder ließ sich das überschüssige Brustgewebe vor knapp zwei Jahren entfernen und dient Marlon als "Vorbild". Trotz einer Gewichtsabnahme von zehn Kilogramm und regelmäßigem Fitnesstraining ist die Brust unverändert geblieben. Der Zustand ist für ihn frustrierend, belastet seine Psyche und nimmt ihm die Trainingsmotivation. Sogar im T-Shirt ist die Brust zu sehen. Auf Fotos sieht er sich nicht gern. Kommentare von Freunden treffen ihn, denn sein Aussehen ist ihm im Gegensatz zum Großteil seines Umfeldes sehr wichtig. Von der OP erhofft sich Marlon mehr Selbstvertrauen, ein erfüllendes Datingleben und ein besseres Gefühl im Urlaub am Strand.



"37°Leben" begleitet die beiden jungen Männer auf ihrem persönlichen Weg und ist bei den OPs dabei. Kommt es zur Versöhnung mit dem eigenen Ich?