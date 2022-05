Männer allein zu Haus

Daniels Frau Julia hat sich ihren Traum von einer eigenen Physiotherapie-Praxis erfüllt. Daniel vermisst zwar manchmal die Herausforderungen seines Berufs, nimmt aber die Herausforderung, Hausmann zu sein, an und freut sich darüber, seine Kinder aufwachsen zu sehen. Julia und Daniel sind stolz darauf, wie sie Kinder, Karriere und Haushalt unter einen Hut kriegen.



Gregor Haake wurde zum Familienmanager, als das zweite Kind, Tochter Mathilda, vor acht Jahren zur Welt kam. Seine Frau, die in einer leitenden Position in der Medienbranche arbeitet, war auf der Karriereleiter schon weiter nach oben geklettert, und so beschlossen sie den Rollentausch. Sie waren sich einig, dass zu wenig Zeit für die Kinder bleibt, wenn beide weiterhin in ihren Berufen arbeiten.



Die Reportage begleitet die beiden Vollzeit-Väter bei der Betreuung ihrer Kinder, unter anderem beim Spielen, bei den Hausaufgaben und auf dem Weg zur Schule, sowie bei ihren Tätigkeiten im Haushalt. Durch Daniel Dölker und Gregor Haake erleben die Zuschauer mit, wie durch den Rollentausch alte Rollenbilder und persönliche Prioritäten hinterfragt werden.