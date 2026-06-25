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Gesellschaft

Life Teacher: Was nicht im Lehrplan steht

Fallen Schulstunden aus, stehen Life-Teacher bereit. Sie erzählen aus ihrem Alltag, beantworten Lebensfragen: Wie gründe ich ein Start-up? Wie lege ich Geld an? Wie funktioniert KI?

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
03.07.2026
12:40 - 13:05 Uhr

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sendetypical 37 grad leben

37 Grad Leben

Genau dies wünschte sich Ludwig (28) als er selbst noch Schüler war und gründete 2022 die gemeinnützige Organisation "Life teach us", die heute 20.000 Freiwillige und 600 Schulen in Deutschland koordiniert - unter dem Motto: Bei Anruf Einsatz.

Zu ihnen gehört auch Linnar (33), junger Vater und Gründer. Er spricht in der Reprotagereihe "37°Leben" über seine beruflichen Anfänge bei einem Lieferservice, die Unternehmensgründung mit Freunden und wie es sich anfühlt, heute mehr als 100 Mitarbeitende zu führen.

Charlotte (35) ist Juniorprofessorin für KI an der Universität Viadrina in Frankfurt/Oder. Mit ihrem Hund Alwin, der wie eine Katze aussieht, kommt sie Schülern und Schülerinnen nah, erklärt Datensysteme und ist Vorbild für viele Mädchen, ebenfalls in die Forschung zu gehen.

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