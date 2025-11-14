Hauptnavigation

Let's date - Single Storys: Wir müssen reden!

Sieben Singles, sieben Datingversuche: Ob bei einem romantischen Einzeldate oder einer kreativen Veranstaltung begleitet die Doku Singles, wenn aus ersten Begegnungen echte Gefühle werden.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
14.11.2025
12:50 - 13:20 Uhr

Selbst wenn man weiß, was man will - gutes Daten funktioniert mit der richtigen Kommunikation. Schnell hat man etwas gesagt, dass das Gegenüber irritiert. Oder das Gespräch kommt erst gar nicht in Gang. Die sieben Singles machen unterschiedliche Erfahrungen.

Die US-Amerikanerin Taylor (39) stolpert beim Dating regelmäßig über interkulturelle Hürden. Um die deutschen Männer aus der Reserve zu locken, schlägt sie auch gern einmal eine abenteuerliche Location fürs erste Date vor. Ob diese Strategie aufgeht?

Kinderpfleger Noah (23) hat früh gelernt, wie wichtig es ist, seine Wünsche und Vorstellungen in einer Beziehung zu kommunizieren. Der Familienmensch sucht eine Partnerin, die seinen Traum von einer Großfamilie teilt. Bei einem Datingevent in München will er herausfinden, ob es eine Frau gibt, die zu seinen Vorstellungen passt.

Franzi (Folge 2) wagt sich aus ihrer Komfortzone: Mit ihren Freunden stürzt sie sich ins Kölner Nachtleben, um potenzielle Dates zu finden. Doch wie kommen ihre Vorstellungen einer offenen Beziehung bei ihrem Gegenüber an?

