Let's date - Single Storys: Ich weiß, was ich will!

Franzi(25) weiß vor allem, was sie nicht will: eine klassische monogame Beziehung mit Heirat, Kindern und Reihenhaus. Franzi ist offen für neue Beziehungsmodelle und nicht auf ein Geschlecht festgelegt. Doch wie schwierig es ist, diese Vorstellungen auch den Datingpartnern zu vermitteln, merkt Franzi auf einer Kneipentour durch das nächtliche Köln.



Julika (26) sucht vor allem eines: einen verlässlichen Partner für sich und ihre Kinder. Die zweifache Mutter hat wenig Zeit für Unverbindlichkeit. Bei einer Speeddating-Veranstaltung hofft sie nun, einen Mann zu finden, der die Herausforderungen des Elternseins versteht.



Lucas - bekannt aus Folge eins - macht sich bei einem queeren Datingevent in Berlin auf die Suche nach einem Mann, der seine romantischen Vorstellungen von einer Beziehung teilt.