Let's date - Single Storys: Ich weiß, was ich will!

Sieben Singles, sieben Datingversuche: Ob bei einem romantischen Einzeldate oder einer kreativen Veranstaltung begleitet die Doku Singles, wenn aus ersten Begegnungen echte Gefühle werden.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
07.11.2025
12:55 - 13:25 Uhr

37 Grad Leben

Manche Singles haben klare Vorstellungen, wie der Partner sein soll. Neben dem Aussehen zählen die inneren Werte und das Temperament. Doch bei einem Date herauszufinden, ob das Gegenüber das Gewünschte mitbringt, ist manchmal nicht so leicht.

Franzi(25) weiß vor allem, was sie nicht will: eine klassische monogame Beziehung mit Heirat, Kindern und Reihenhaus. Franzi ist offen für neue Beziehungsmodelle und nicht auf ein Geschlecht festgelegt. Doch wie schwierig es ist, diese Vorstellungen auch den Datingpartnern zu vermitteln, merkt Franzi auf einer Kneipentour durch das nächtliche Köln.

Julika (26) sucht vor allem eines: einen verlässlichen Partner für sich und ihre Kinder. Die zweifache Mutter hat wenig Zeit für Unverbindlichkeit. Bei einer Speeddating-Veranstaltung hofft sie nun, einen Mann zu finden, der die Herausforderungen des Elternseins versteht.

Lucas - bekannt aus Folge eins - macht sich bei einem queeren Datingevent in Berlin auf die Suche nach einem Mann, der seine romantischen Vorstellungen von einer Beziehung teilt.

