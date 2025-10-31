Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. 37 Grad Leben
  4. Let's date - Single Storys: Angst vor Gefühlen?
"37°Leben: Let's date - Single Storys: Angst vor Gefühlen?": Protagonistin Sophie in Sportkleidung in einem Fitnessstudio, sie spannt ihre Oberarme an und posiert für die Kamera.

Gesellschaft

Let's date - Single Storys: Angst vor Gefühlen?

Lebenspläne und Identität, Partnerschaft und Familiengründung, Sinnsuche und religiöse Orientierung: In "37°Leben" erzählen junge Erwachsene ihre Geschichten.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
31.10.2025
12:55 - 13:20 Uhr

Mehr

sendetypical 37 grad leben

37 Grad Leben

Die Reportagen regen zum Nachdenken an über die Vielfalt und die Herausforderungen des Lebens. Unterschiedliche Werte und Überzeugungen stehen im Mittelpunkt der Sendung, aber vor allem Menschen, die ihrem Weg folgen. Die Reportage ist Teil der "37°"-Familie.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.