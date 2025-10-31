Gesellschaft
Let's date - Single Storys: Angst vor Gefühlen?
Lebenspläne und Identität, Partnerschaft und Familiengründung, Sinnsuche und religiöse Orientierung: In "37°Leben" erzählen junge Erwachsene ihre Geschichten.
- Deutschland 2025
- 31.10.2025
- 12:55 - 13:20 Uhr
Die Reportagen regen zum Nachdenken an über die Vielfalt und die Herausforderungen des Lebens. Unterschiedliche Werte und Überzeugungen stehen im Mittelpunkt der Sendung, aber vor allem Menschen, die ihrem Weg folgen. Die Reportage ist Teil der "37°"-Familie.