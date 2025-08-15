Sarah ist alleinerziehende Mutter zweier Kinder. Ihnen will sie ein Vorbild werden, wie sie sagt, am liebsten Lehrerin - in jedem Fall aber besser als ihre eigene Mutter, die Sarah einredete: "Aus dir wird sowieso nichts!"



Marvin lebt in einer betreuten Wohngruppe auf dem Schulgelände. Seine größte Angst - Einsamkeit. Cannabis reichte ihm bald nicht mehr. Er stürzte ab und landete in einer Psychiatrie. Am BZH will er Abitur machen.



Kay lief mit 15 von zu Hause weg. Schicksalsschläge trieben ihn in den Alkohol. Nach mehreren Selbstmordversuchen folgte die Erkenntnis: "Ich muss mein Leben grundlegend ändern."



Die O-Ton-Reportagereihe "37°Leben" hat die drei über ein Jahr lang begleitet.