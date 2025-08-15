Hauptnavigation

"37°Leben - Lebensretter Schule: Abbruch oder Neuanfang": Marvin sitzt auf einer typischen Schulbank. Vor ihm liegt ein Berg an Schulbüchern. Im Hintergrund hängen Plakate mit Lerninhalten.

Gesellschaft

37°Leben

Stress, Selbstzweifel, Notendruck. An einer besonderen Schule kämpfen sich die einst Drogensüchtigen Kay (31), Marvin (19) und Sarah (30) zurück ins Leben. Ihr Traum - ein Schulabschluss.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
15.08.2025
12:55 - 13:25 Uhr

37 Grad Leben

Die wichtigste Regel am Bildungszentrum H. Hesse (BZH)in Frankfurt am Main: clean bleiben! Wer erwischt wird, fliegt. Eine besondere Zeit der Besinnung, Disziplin, Konfrontation mit der eigenen Geschichte und Hoffnung für alle beginnt.

Sarah ist alleinerziehende Mutter zweier Kinder. Ihnen will sie ein Vorbild werden, wie sie sagt, am liebsten Lehrerin - in jedem Fall aber besser als ihre eigene Mutter, die Sarah einredete: "Aus dir wird sowieso nichts!"

Marvin lebt in einer betreuten Wohngruppe auf dem Schulgelände. Seine größte Angst - Einsamkeit. Cannabis reichte ihm bald nicht mehr. Er stürzte ab und landete in einer Psychiatrie. Am BZH will er Abitur machen.

Kay lief mit 15 von zu Hause weg. Schicksalsschläge trieben ihn in den Alkohol. Nach mehreren Selbstmordversuchen folgte die Erkenntnis: "Ich muss mein Leben grundlegend ändern."

Die O-Ton-Reportagereihe "37°Leben" hat die drei über ein Jahr lang begleitet.

