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  4. Leben für Gott Was junge Leute ins Kloster zieht

Gesellschaft

37°Leben

Sie wollen mehr für Gott da sein und den Menschen helfen. Dafür geben sie ihr altes Leben auf und damit auch viele Freiheiten. Der Glaube leitet ihre Entscheidung, ins Kloster zu gehen.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2022
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 05.06.2027
Ton
UT

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sendetypical 37 grad leben

37 Grad Leben

Nach einer Lebenskrise, die auch zu Depressionen führt, hinterfragt Vanessa Jüstel (35) ihr Leben. Sie spürt, welche Anziehung Gott auf sie hat, und macht ein freiwilliges Ordensjahr bei den Zisterzienserinnen. Fühlt sie sich berufen, Ordensschwester zu werden?

Moritz Huber (26) dagegen ist sich sicher: "Ich werde Ordensbruder." Bei einer Pilgerreise trifft der gelernte Brauer auf den Orden der Kapuziner. Er spürt sofort eine tiefe Verbundenheit mit den Brüdern, ihrer Einstellung und Motivation. Ihm wird bewusst: Sein Glaube an Gott ist so stark, dass er dafür leben und den Menschen helfen möchte. Wo andere nur zuschauen, möchte er ganz vorne mit dabei sein und anpacken. Im Kloster arbeitet Moritz unter anderem in der Obdachlosenhilfe. Doch warum braucht er Gott, um sich sozial zu engagieren? Was gibt ihm das Leben im Kloster? Kommen ihm manchmal nicht doch Zweifel?

Die Reportage zeigt zwei junge Menschen, die sich selbst im Glauben gefunden haben, und fragt, was sie in das aussterbende Lebenskonzept eines Klosters zieht. Wie kommen sie damit klar, einem streng geregelten Tagesablauf zu folgen und nicht nach Lust und Laune ins Kino gehen oder spontan Freunde treffen zu dürfen? Wie ist der Alltag mit den Schwestern und Brüdern, die größtenteils doppelt so alt sind wie sie? Sehnen sie sich nicht doch nach Liebe und Geborgenheit in einer Partnerschaft?

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