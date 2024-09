Kontra Klischee - Junge Juden klären auf

Shelly beteiligt sich am Aufklärungsprojekt "Meet a Jew", das Begegnungen mit Juden und Jüdinnen in Schulen, Vereinen oder Unis organisiert. Sie nimmt teil am "Run For Their Lives", einem Solidaritätslauf für die israelischen Geiseln in Gaza. Yahya stellt mit der Videoserie "Our Story" den Alltag von jungen jüdischen Erwachsenen dar und veröffentlicht sie online.



Die Zahl antisemitischer Vorfälle hat sich im Jahr 2023 auf fast 4.800 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. "Meet a Jew" ist ein Initiative des Zentralrats der Juden in Deutschland unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten.