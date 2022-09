Knast und Kirche

"Ich möchte den Gefangenen mitgeben, dass sie mehr sind als ihre Taten. Dass sie Talente haben, über die andere Menschen sich freuen." Barbara Wewel ist evangelische Pfarrerin und Seelsorgerin in der JVA Münster, dem ältesten Gefängnis in Nordrhein-Westfalen. Ihre Arbeit mit den Gefangenen erfüllt sie. "Hier kann ich machen, weshalb ich Pfarrerin geworden bin." Gleichzeitig ist es ihr wichtig, die Taten nicht kleinzureden. "Es gehört auch zur Würde des Menschen, ihn für seine Taten verantwortlich zu machen."



Sarah Ostermann ist seit 2021 Seelsorgerin in der JVA Dinslaken. In dem kleinen Gefängnis befinden sich etwa 50 Frauen in Untersuchungshaft. "Die meisten Frauen, mit denen ich spreche, sind selbst Mütter, und sie vermissen natürlich ihre Kinder." Sarah versucht, die Frauen zu stärken und gemeinsam positive Perspektiven der eigenen, schweren Situation herauszuarbeiten. Die Inhalte der Gespräche sind von absoluter Vertraulichkeit geprägt: "Das höchste Gut meiner Arbeit ist auf jeden Fall die Vertrauensbasis."



"Ich begegne bei den Gesprächen sehr verschiedenen Menschen: Vergewaltiger, Mörder, Gewalttäter. Ich begegne allen Menschen als Schöpfung Gottes." Cengiz Ayar ist als muslimischer Honorar-Seelsorger in der JVA Sehnde bei Hannover tätig. Viele muslimische Inhaftierte finden während der Haft zurück zu ihrem Glauben. Dabei spielen Tat, Schuld und Vergebung eine zentrale Rolle in den Gesprächen. Cengiz begleitet die Inhaftierten auf diesem Weg, und dafür muss er viele Meter gehen. Denn die JVA erstreckt sich über ein gigantisches Areal.



"Beistand hinter Gittern" begleitet drei Seelsorger in die spannende Welt des Strafvollzugs. Wo Menschen ihre Freiheit verloren haben, schenken sie Trost und Zuversicht. Wo Schuld abgesessen wird, weisen sie Wege zu Reue und Vergebung.