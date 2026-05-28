Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. 37 Grad Leben
  4. Göttlich gute Freunde: Zwischen Himmel und Hä?

Gesellschaft

Göttlich gute Freunde: Zwischen Himmel und Hä?

Fünf Religionen. Eine Atheistin. Sechs unvereinbare Welten. Göttlich gute Freunde – ein neues Experiment über das vielleicht schönste Wunder: Freundschaft.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 14.12.2030
Ton
UT

Mehr

sendetypical 37 grad leben

37 Grad Leben

Kann man mit Menschen befreundet sein, mit denen man (scheinbar) nichts gemeinsam hat? Josi glaubt an vieles – nur nicht an Gott. Trotzdem besucht sie ihre fünf religiösen Freund*innen und landet ahnungslos in Welten, die für sie alles andere als himmlisch sind.

"Göttlich gute Freunde" ist die Fortsetzung der sechsteiligen Reihe "Against all gods - die Glaubens-WG", die im September 2025 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde.

In Folge eins trifft Josi zunächst den Buddhisten Dharmasara wieder, den sie in der Glaubens-WG kennengelernt hat. Kurz danach heißt es "Handy abgeben", denn im buddhistischen Retreat, das die beiden gemeinsam besuchen, gibt es zunächst keinen Kontakt zur Außenwelt. Und: Es wird geschwiegen.

Das nächste Wiedersehen findet mit Gloria statt: Diese empfängt Josi in sorbischer Tracht und überbringt ihr eine schlechte Nachricht. Um am traditionellen Osterreiten teilzunehmen, müssen die beiden um vier Uhr aufstehen. Ob die Romantik des Hofes auf dem Glorias Familie lebt und die sorbischen Osterreiter es schaffen, Josi ein neues Bild ihrer Ex-Religion zu vermitteln?

Wieder in Berlin trifft Josi auf Lars. Mit ihm feiert sie das jüdische Pessachfest. Es wird erst gelitten und dann kredenzt. Wie war das noch mit dem Auszug aus Ägypten? Und warum nur ist koscherer Wein so verdammt süß?

In einem anderen Berliner Stadtteil trifft Josi Omar wieder. Die sonst so schlagfertige Josi wird plötzlich zur schüchternen Maus: Boxen steht auf dem Programm – Omars Hobby. Aber wohin mit den Händen, wenn man seinen muslimischen Kumpel - religiös bedingt - nicht anfassen darf?

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.