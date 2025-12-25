Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. 37 Grad Leben
  4. Göttlich gute Freunde: Ach du heiliges Wiedersehen
"37°Leben: Göttlich gute Freunde: Ach du heiliges Wiedersehen": Hinduistin Sagitha blickt lächelnd seitlich nach vorne. Sie trägt eine Sonnenbrille in Herzform, auf der "just married" steht, und einen Schleier. Atheistin Josi sitzt im Sari neben ihr und streckt ihre Zunge heraus.

Gesellschaft

Göttlich gute Freunde: Ach du heiliges Wiedersehen

Wie geht Junggesellinnenabschied auf Hindu? Zwei Tage vor Sagithas Hochzeit sieht Atheistin Josi sich das genauer an. Fazit: ohne Shots und Stripper, dafür mit Henna und viel Tradition.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
02.01.2026
12:50 - 13:20 Uhr

Mehr

sendetypical 37 grad leben

37 Grad Leben

Am Ende von Josis (Glaubens-)reise führen alle Wege zu ihr nach Köln. Kölsch in der Hand, ehrliche Worte auf dem Tisch. Bietet Freundschaft genügend Raum für Nähe und Distanz? Vielleicht muss man gar nicht denselben Glauben teilen – nur denselben Tisch.

Bevor sich in Folge 3 alle "göttlich guten Freunde" bei Josi in Köln treffen, gibt es bei Josis Einzelbesuchen noch viel Gesprächsstoff:

Ein Gespräch mit Glorias Mutter über die katholische Kirche öffnet Türen, die Josi längst zugeschlagen glaubte. Ganz unerwartet muss sie sich mit ihren eigenen Vorurteilen auseinandersetzen und vielleicht sogar ihre Ansichten infrage stellen.

Auch Lars und Dharmasara bringen Josi ins Grübeln. Sie fragt sich, ob der tiefe Glaube der anderen verrückt ist, oder ob ihr Nichtglaube Angst vor echter Hingabe ist.

Mit Omar und seiner Frau Julia diskutiert Josi, wie viel Platz die Regeln des Glaubens für das eigene Ich lassen.

"Göttlich gute Freunde" ist die Fortsetzung der sechsteiligen Reihe "Against all Gods - Die Glaubens-WG", die im September 2025 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.