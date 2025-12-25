Göttlich gute Freunde: Ach du heiliges Wiedersehen

Bevor sich in Folge 3 alle "göttlich guten Freunde" bei Josi in Köln treffen, gibt es bei Josis Einzelbesuchen noch viel Gesprächsstoff:



Ein Gespräch mit Glorias Mutter über die katholische Kirche öffnet Türen, die Josi längst zugeschlagen glaubte. Ganz unerwartet muss sie sich mit ihren eigenen Vorurteilen auseinandersetzen und vielleicht sogar ihre Ansichten infrage stellen.



Auch Lars und Dharmasara bringen Josi ins Grübeln. Sie fragt sich, ob der tiefe Glaube der anderen verrückt ist, oder ob ihr Nichtglaube Angst vor echter Hingabe ist.



Mit Omar und seiner Frau Julia diskutiert Josi, wie viel Platz die Regeln des Glaubens für das eigene Ich lassen.



"Göttlich gute Freunde" ist die Fortsetzung der sechsteiligen Reihe "Against all Gods - Die Glaubens-WG", die im September 2025 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde.