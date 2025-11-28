Hauptnavigation

"37°Leben: Gewalt erlebt - Hass überwinden": Montage: Doğuş Albayrak steht vor dem Grabstein seiner Schwester Tuğçe.

Gesellschaft

Gewalt erlebt - Hass überwinden

Massive Gewalt, zwei Schicksale: Yasin überlebt eine Messerattacke nur knapp, Doğuş verliert die Schwester Tuğçe als Folge ihrer Zivilcourage. Wie können die Männer ihren Hass überwinden?

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
28.11.2025
12:50 - 13:20 Uhr

37 Grad Leben

Nach einer islamistisch motivierten Messerattacke kämpft sich Yasin zurück ins Leben. Doğuş trauert um seine Schwester Tuğçe, die durch Zivilcourage zur Symbolfigur wurde. Können sie nach dem erlebten Trauma ihren Hass in Vergebung und Menschlichkeit verwandeln?

Yasin und Doğuş stehen vor der Wahl: Rache und Vergeltung oder Vergebung und neue Verantwortlichkeit? Beide entscheiden sich für einen Weg der Heilung, Solidarität und Aufklärung. Als Opfer von Gewalt finden sie neue Stärke. Sie zeigen, wie Zivilcourage gelebt und wie man Radikalisierung und potenzieller Gewalt anders, nämlich durch Gewaltprävention, Bildung und Empathie begegnen kann.

Ein Film über zwei Männer und zwei Schicksale – und ihre Entscheidung, Schmerz und Hass zu verwandeln.

