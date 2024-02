Gescheitert – was jetzt?

Veronika ist auf der Jagd nach der erfolgreichen Karriere, will alles unter einen Hut kriegen. Doch während sie versucht, alles richtigzumachen, wird die Liste des Scheiterns immer länger: Kündigungen, Fehlgeburten, Burn-out. Was hilft ihr, all das so zu verarbeiten, dass sie wieder mit Zuversicht durchs Leben geht?



Wie fühlt es sich an, zu erkennen, gescheitert zu sein, Fehler gemacht zu haben? Wie schafft man es, sich das einzugestehen und mit den Gefühlen von Schuld, Scham und Reue umzugehen? Und kann das große Scheitern auch eine Chance sein, oder ist es einfach nur ein nicht endender Horror?