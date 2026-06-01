Gesellschaft
Facing Fear: Krankhaft schüchtern
Angst davor zu telefonieren, einzukaufen oder Menschen anzusprechen. Mandy (29) leidet an einer sozialen Phobie. Gemeinsam mit Psychotherapeut Daniel Wagner stellt sie sich ihrer Angst.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 19.06.2026
- 12:50 - 13:20 Uhr
Mandy wohnt zusammen mit ihrem Freund Lars in Braunschweig. Die Angst davor, unter Menschen zu sein, schränkt sie im Alltag ein und zeigt sich bei ihr auch körperlich: Schwitzige Hände, Herzrasen, ein Kloß im Hals. Oft vermeidet sie deswegen soziale Situationen.
Seit drei Jahren ist Mandy mit ihrem Freund Lars zusammen. Sie haben sich in einer Selbsthilfegruppe für Angststörungen kennengelernt. Bei Lars und in ihrem Zuhause fühlt Mandy sich sicher, ohne Angst. Das wünscht sie sich auch für ihren Alltag außerhalb der eigenen vier Wände. In mehreren Therapiesitzungen mit Psychotherapeut Daniel Wagner erlernt sie einen neuen Umgang mit der Angst.