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"37°Leben: Facing Fear: In Angst, hässlich zu sein": Halbtotale, Therapeut Daniel Wagner (li.) im Gespräch mit Jannis (re.), jeweils sitzend im Sesselstuhl.

Gesellschaft

Facing Fear: In Angst, hässlich zu sein

Jannis (23) lebt mit der Angst, wegen seines Aussehens negativ bewertet zu werden. Der Blick in den Spiegel kostet ihn an manchen Tagen viel Überwindung. Das will er in einer Therapie ändern.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
25.09.2026
13:05 - 13:30 Uhr

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sendetypical 37 grad leben

37 Grad Leben

Als Schüler wurde er wegen seines Gewichts gehänselt und ausgegrenzt. Über mehrere Jahre nahm er stark ab und treibt seitdem intensiv Sport. Trotzdem kämpft er mit seinem Selbstbild: Wenn er heute in den Spiegel schaut, sieht er immer noch den Jannis von früher.

"37°Leben" begleitet den Lehramtsstudenten aus Wolfenbüttel, der nebenher im Irish Pub jobbt und sich vorstellen kann, auch als Schauspieler zu arbeiten, auf seinem Weg in die Therapie. Gemeinsam mit Psychotherapeut Daniel Wagner wagt Jannis den Schritt und setzt sich in den Sitzungen mit seinem negativen Selbstbild auseinander. Er lernt, sich selbst mehr zu akzeptieren.

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