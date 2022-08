Die Mutterglück-Lüge

Sarah (Name geändert), 38, hat sich so das ideale Glück vorgestellt: heiraten, mit einem Mann eine Familie gründen, Kinder bekommen. Als dreifache Mutter fühlte sie sich vollkommen überfordert und bedauerte zutiefst, diesem Klischee der glücklichen Familie aufgesessen zu sein. Sie trennte sich von ihrem Mann, überließ ihm die Kinder und wurde zur Wochenendmutter.



Franziska, 35, wurde unerwartet schwanger und freute sich auf ihr Kind, der zukünftige Vater weniger. Sie bekam das Kind und zieht es als alleinerziehende Mutter auf. Doch der Alltag schafft immer wieder große Hürden. Zunehmend fühlte sich Franziska alleingelassen. Denn letztendlich bleibt alles, was ihr Kind angeht, an ihr hängen.



Christina Mundlos ist Soziologin, Coach und Autorin. Sie berät Mütter in Krisensituation und hat das Buch "Wenn Mutter sein nicht glücklich macht. Das Phänomen Regretting Motherhood" publiziert. Sie ordnet ein und zeigt mögliche Lösungswege.