Die Kraft des Neuanfangs

Julia Maugsch (34) leitet eine Einrichtung der Stephanus-Stiftung. Sie arbeitet mit jungen und erwachsenen Menschen, die konstant an Stabilität und Selbstbestimmung arbeiten, oft nach Brüchen oder Krisen. Julias eigener Neuanfang ist ein bewusster Haltungswechsel: weg von Härte, hin zu Wohlwollen und systemischem Denken. Sie begleitet Teams in schwierigen Situationen und versucht, Veränderung möglich zu machen, ohne Druck und Zuschreibungen.



Linus Gripp (29) verwirklicht sich einen Traum: Er restauriert große, hundert Jahre alte Boote, mitten in Berlin und verwandelt sie in Kulturräume. Gleichzeitig spürt er, dass er auch sich selbst, kurz vor seinem dreißigsten Geburtstag neu erfinden muss, um vor allem mehr Bodenhaftung in sein soziales Leben zu bringen. Er möchte die Dinge jetzt "richtig" angehen - weniger impulsiv, mehr geplant, in einer Balance zwischen Herz und Verstand. Gebraucht wird dabei vor allem: Geduld. Genehmigungen, Zuständigkeiten und Widerstände machen es ihm schwer, nicht alles hinzuschmeißen. Wie bei seinen alten Schiffen will er aus sich etwas Neues formen und muss sich entscheiden: Was schmeiße ich raus und was ist das, was mich trägt?