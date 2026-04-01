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Gesellschaft

Die Kraft des Neuanfangs

Ostern, das ist auch die Zeit der bewussten Veränderung: Frühjahrsputz, Osterspaziergang - Versuche, frei zu werden von dem Alten und sich zu besinnen auf das Wesentliche.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
10.04.2026
13:10 - 13:40 Uhr

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sendetypical 37 grad leben

37 Grad Leben

Linus restauriert alte Boote. Ein Traum für ihn. Doch bei seinem sozialen Leben vermisst er die Bodenhaftung. Julia (34) arbeitet bei der Stephanus-Stiftung mit Menschen, die nach Krisen wieder Stabilität brauchen. Doch auch sie selbst sucht nach einer neuen Haltung.

Julia Maugsch (34) leitet eine Einrichtung der Stephanus-Stiftung. Sie arbeitet mit jungen und erwachsenen Menschen, die konstant an Stabilität und Selbstbestimmung arbeiten, oft nach Brüchen oder Krisen. Julias eigener Neuanfang ist ein bewusster Haltungswechsel: weg von Härte, hin zu Wohlwollen und systemischem Denken. Sie begleitet Teams in schwierigen Situationen und versucht, Veränderung möglich zu machen, ohne Druck und Zuschreibungen.

Linus Gripp (29) verwirklicht sich einen Traum: Er restauriert große, hundert Jahre alte Boote, mitten in Berlin und verwandelt sie in Kulturräume. Gleichzeitig spürt er, dass er auch sich selbst, kurz vor seinem dreißigsten Geburtstag neu erfinden muss, um vor allem mehr Bodenhaftung in sein soziales Leben zu bringen. Er möchte die Dinge jetzt "richtig" angehen - weniger impulsiv, mehr geplant, in einer Balance zwischen Herz und Verstand. Gebraucht wird dabei vor allem: Geduld. Genehmigungen, Zuständigkeiten und Widerstände machen es ihm schwer, nicht alles hinzuschmeißen. Wie bei seinen alten Schiffen will er aus sich etwas Neues formen und muss sich entscheiden: Was schmeiße ich raus und was ist das, was mich trägt?

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