Deutschland, wann bin ich genug?

Beide Frauen räumen ein: "Wir mussten von klein auf immer und überall erst beweisen, dass wir dazugehören. Zudem haben unsere Eltern für uns Kinder alles aufgegeben. Wir wollen etwas zurückgeben."



Samira studiert noch Jura, jobbt parallel bei Berami e.V. in Frankfurt am Main, gibt Mathe-Nachhilfekurse und leitet eine Sportgruppe. Valentina arbeitet als Dermatologin, hat gerade ein KI-Start-up gegründet und wurde 2025 - auch mit dieser Idee - "Miss Germany". Was sich beide wünschen? "German Mittelmäßigkeit".