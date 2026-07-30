Gesellschaft
Deutschland, wann bin ich genug?
Anerkennung über Leistung. Dieses Motto zieht sich durch ihr Leben, seit sie mit ihren Eltern nach Deutschland kamen. Samira, 20, und Valentina, 28, fühlen sich ständig unter Druck.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 07.08.2026
- 12:50 - 13:20 Uhr
Der Selbstzweifel sitzt tief. Und das, obwohl sie ehrgeizig und fleißig sind, bessere Noten als ihre Mitschüler und sogar Dr. Titel erreichen. Samiras Mutter stammt aus Afghanistan. Valentinas Eltern kamen wegen einer Operation für ihre Tochter aus Kasachstan.
Beide Frauen räumen ein: "Wir mussten von klein auf immer und überall erst beweisen, dass wir dazugehören. Zudem haben unsere Eltern für uns Kinder alles aufgegeben. Wir wollen etwas zurückgeben."
Samira studiert noch Jura, jobbt parallel bei Berami e.V. in Frankfurt am Main, gibt Mathe-Nachhilfekurse und leitet eine Sportgruppe. Valentina arbeitet als Dermatologin, hat gerade ein KI-Start-up gegründet und wurde 2025 - auch mit dieser Idee - "Miss Germany". Was sich beide wünschen? "German Mittelmäßigkeit".