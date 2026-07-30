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"37°Leben: Deutschland, wann bin ich genug?": Valentina, eine blonde junge Frau sitzt auf einem grauen Sofa in einer modernen Wohnung. Sie stützt ihren Kopf mit der Hand ab und blickt ruhig und nachdenklich in die Kamera.

Gesellschaft

Deutschland, wann bin ich genug?

Anerkennung über Leistung. Dieses Motto zieht sich durch ihr Leben, seit sie mit ihren Eltern nach Deutschland kamen. Samira, 20, und Valentina, 28, fühlen sich ständig unter Druck.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
07.08.2026
12:50 - 13:20 Uhr

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sendetypical 37 grad leben

37 Grad Leben

Der Selbstzweifel sitzt tief. Und das, obwohl sie ehrgeizig und fleißig sind, bessere Noten als ihre Mitschüler und sogar Dr. Titel erreichen. Samiras Mutter stammt aus Afghanistan. Valentinas Eltern kamen wegen einer Operation für ihre Tochter aus Kasachstan.

Beide Frauen räumen ein: "Wir mussten von klein auf immer und überall erst beweisen, dass wir dazugehören. Zudem haben unsere Eltern für uns Kinder alles aufgegeben. Wir wollen etwas zurückgeben."

Samira studiert noch Jura, jobbt parallel bei Berami e.V. in Frankfurt am Main, gibt Mathe-Nachhilfekurse und leitet eine Sportgruppe. Valentina arbeitet als Dermatologin, hat gerade ein KI-Start-up gegründet und wurde 2025 - auch mit dieser Idee - "Miss Germany". Was sich beide wünschen? "German Mittelmäßigkeit".

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