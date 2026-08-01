Deepfakes – Leben nach digitaler Gewalt

Panikattacken, Selbstzweifel und das Gefühl von Schutzlosigkeit prägen ihren Alltag. Doch Atessa und Theresia weigern sich, in der Opferrolle zu bleiben. Sie suchen nach den Tätern, machen ihre Geschichten öffentlich und setzen sich für die Rechte anderer Betroffener ein. "Es hat mir geholfen, nicht nur Betroffene zu sein, sondern auch Expertin", sagt die Aktivistin Theresia. Atessa macht inzwischen mehr Sport – um den Kopf freizubekommen und ihr Körperbild selbst zu definieren: "Ich bin deutlich stärker als diese Schwächlinge, die die Fake-Bilder kommentiert haben. Aus Scham wird Selbstermächtigung, aus Ohnmacht Stärke. Autorin Alesia Harrer hat die beiden Frauen für "37°Leben" begleitet.