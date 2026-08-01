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"37°Leben: Deepfakes - Leben nach digitaler Gewalt": Frau mit offenen braunen Haaren und gestreifter Bluse steht am Ufer eines Flusses und schaut angespannt. In ihren Händen hält sie ein Handy.

Gesellschaft

Deepfakes – Leben nach digitaler Gewalt

Sie entdecken pornografische Bilder von sich im Internet. Atessa und Theresia sind Betroffene von Deepfakes. Mit ihren Identitäten wurden sexualisierte Inhalte erstellt und online verbreitet.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
14.08.2026
13:05 - 13:30 Uhr

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sendetypical 37 grad leben

37 Grad Leben

Als sie die Fake-Profile entdecken, gerät ihr Leben aus den Fugen. "Ich habe mich geschämt, ich habe mich geekelt", sagt Theresia. Atessa fühlt sich "klein, machtlos und wehrlos". Beide kämpfen darum, die Bilder und Profile aus dem Netz zu bekommen.

Panikattacken, Selbstzweifel und das Gefühl von Schutzlosigkeit prägen ihren Alltag. Doch Atessa und Theresia weigern sich, in der Opferrolle zu bleiben. Sie suchen nach den Tätern, machen ihre Geschichten öffentlich und setzen sich für die Rechte anderer Betroffener ein. "Es hat mir geholfen, nicht nur Betroffene zu sein, sondern auch Expertin", sagt die Aktivistin Theresia. Atessa macht inzwischen mehr Sport – um den Kopf freizubekommen und ihr Körperbild selbst zu definieren: "Ich bin deutlich stärker als diese Schwächlinge, die die Fake-Bilder kommentiert haben. Aus Scham wird Selbstermächtigung, aus Ohnmacht Stärke. Autorin Alesia Harrer hat die beiden Frauen für "37°Leben" begleitet.

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