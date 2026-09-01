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"37°Leben: Das Sorgerecht für meine Schwester": Jaqueline und Caithlen stehen vor grau-schwarzem Hintergrund. Caithlen steht hinter Jaqueline und hat ihre Arme um sie gelegt. Beide schauen in die Kamera.

Gesellschaft

Das Sorgerecht für meine Schwester

Jacqueline ist 24, als sie ihre zwölf Jahre jüngere Schwester zu sich holt und das Sorgerecht erstreitet. Was die Mutter zu Lebzeiten versäumt hat, wirkt auch nach ihrem Tod fort.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
18.09.2026
13:05 - 13:35 Uhr

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sendetypical 37 grad leben

37 Grad Leben

Jacqueline übernimmt Verantwortung für Caithlen, wo ihre Mutter die Fürsorge schuldig blieb. Die Schwestern erzählen aus jeweils ihrer Sicht von Vernachlässigung, Enttäuschung und Sehnsucht – und davon, wie sie zwischen Verletzung und Vergebung ihren eigenen Weg suchen.

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