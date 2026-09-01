Gesellschaft
Das Sorgerecht für meine Schwester
Jacqueline ist 24, als sie ihre zwölf Jahre jüngere Schwester zu sich holt und das Sorgerecht erstreitet. Was die Mutter zu Lebzeiten versäumt hat, wirkt auch nach ihrem Tod fort.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 18.09.2026
- 13:05 - 13:35 Uhr
Jacqueline übernimmt Verantwortung für Caithlen, wo ihre Mutter die Fürsorge schuldig blieb. Die Schwestern erzählen aus jeweils ihrer Sicht von Vernachlässigung, Enttäuschung und Sehnsucht – und davon, wie sie zwischen Verletzung und Vergebung ihren eigenen Weg suchen.