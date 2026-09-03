Comeback: Spielsucht

Sie spielen an Automaten oder machen Sportwetten, haben dadurch gesundheitliche oder finanzielle Probleme. Bei den 18- bis 25-Jährigen zeigt jeder fünfte eine problematische oder süchtige Nutzung von Gaming, Social Media oder anderen Online-Angeboten.



"In die Spielhalle zu gehen, war wie nach Hause kommen", erzählt Tom. "Man ist nachts hin, hatte vorher Geld bei der Bank geholt und nun diese Glücksgefühle: Man könnte ja was gewinnen."



"Ich habe meinen Eltern nie erzählt, wie mein Studium wirklich läuft", sagt Simon. Statt zu studieren, spielte er das Videospiel "League of Legends". Im Studium war er isoliert und einsam, online aber von anderen anerkannt: "Ich habe nichts anderes mehr gemacht."