Gesellschaft
Comeback: Spielsucht
Am Anfang war es nur ein Spiel. Doch dann war es mehr. Tom und Simon waren spielsüchtig. Trotz Scham und Heimlichkeit konnten sie lange nicht aufhören. Nur mit Mühe fanden sie heraus.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 20.08.2031
- Ton
- UT
Spielsucht hat viele Ausprägungen: Drei Viertel aller Jugendlichen spielen Videospiele. Jeder zehnte von ihnen ist gefährdet, davon nicht mehr loszukommen und alles andere zu vernachlässigen. 1,3 Millionen Menschen in Deutschland haben eine Glücksspielstörung.
Sie spielen an Automaten oder machen Sportwetten, haben dadurch gesundheitliche oder finanzielle Probleme. Bei den 18- bis 25-Jährigen zeigt jeder fünfte eine problematische oder süchtige Nutzung von Gaming, Social Media oder anderen Online-Angeboten.
"In die Spielhalle zu gehen, war wie nach Hause kommen", erzählt Tom. "Man ist nachts hin, hatte vorher Geld bei der Bank geholt und nun diese Glücksgefühle: Man könnte ja was gewinnen."
"Ich habe meinen Eltern nie erzählt, wie mein Studium wirklich läuft", sagt Simon. Statt zu studieren, spielte er das Videospiel "League of Legends". Im Studium war er isoliert und einsam, online aber von anderen anerkannt: "Ich habe nichts anderes mehr gemacht."