Comeback: Geld

"Ich habe nach der Lehre den Entschluss getroffen, das Arbeiten zu beenden und reich zu werden", erklärt Stefan. Unter einem Vorwand bekommt er 25.000 Euro bei der Bank und kauft Krypto. Doch dann ist alles weg. "Ich zahle es heute noch ab."



Celina beschreibt sich als "rebellisches Kind". Als Jugendliche zieht sie mit einem Freund nach Berlin. Doch schnell ist sie in den roten Zahlen, hat Schulden bei der Miete, der Krankenkasse, bei Kreditkarten. Erst nach Jahren bekommt sie ihre Finanzen in den Griff.



5,7 Millionen Erwachsene in Deutschland sind überschuldet. Besonders betroffen sind junge Menschen.