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Gesellschaft

Comeback: Geld

Zehntausende Euro Schulden trotz Arbeitslosigkeit: Celina und Stefan erzählen, wie sie in die Schuldenfalle geraten sind - und wie es ihnen gelungen ist, sich herauszuarbeiten.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 20.08.2031
Ton
UT

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sendetypical 37 grad leben

37 Grad Leben

Mit 16 zieht Celina daheim aus. In Berlin lebt sie von Bürgergeld und Schulden. 50.000 Euro sind es am Ende. Stefan leiht sich bei der Bank 25.000 Euro, um mit Kryptowährungen zu spekulieren. "Ich habe das Geld einfach verloren", sagt er.

"Ich habe nach der Lehre den Entschluss getroffen, das Arbeiten zu beenden und reich zu werden", erklärt Stefan. Unter einem Vorwand bekommt er 25.000 Euro bei der Bank und kauft Krypto. Doch dann ist alles weg. "Ich zahle es heute noch ab."

Celina beschreibt sich als "rebellisches Kind". Als Jugendliche zieht sie mit einem Freund nach Berlin. Doch schnell ist sie in den roten Zahlen, hat Schulden bei der Miete, der Krankenkasse, bei Kreditkarten. Erst nach Jahren bekommt sie ihre Finanzen in den Griff.

5,7 Millionen Erwachsene in Deutschland sind überschuldet. Besonders betroffen sind junge Menschen.

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