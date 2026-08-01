Gesellschaft
Comeback: Die Psyche
Wie kommt man zurück ins Leben mit einer Depression? Mit einer Psychose? Sandrine und Sara berichten über ihre Erfahrungen und darüber, was ihnen geholfen hat.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 28.08.2026
- 12:50 - 13:20 Uhr
"Meine Stimmen haben mir eingeflüstert, draußen ist alles schlecht", sagt Sara. Zwei Jahre verließ sie das Haus nicht. Sandrine sagt über ihre Depression: "Es ist, als tauchte ich im Wasser, will nach oben und bin am Grund festgebunden."
9,5 Millionen Menschen in Deutschland sind von Depressionen betroffen. Vor allem bei jüngeren Menschen ist seit Corona ein Anstieg zu erkennen. Seltener sind Psychosen wie die Schizophrenie mit Halluzinationen, Verfolgungswahn, Stimmenhören und Fehleinschätzungen der Wirklichkeit. Rund 800.000 Menschen sind in Deutschland davon betroffen. In "37°Leben - Comeback: Die Psyche" erzählen die Protagonistinnen Sandrine und Sara, was ihnen dabei geholfen hat, nach jahrelanger Beeinträchtigung zurückzufinden ins Leben.