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Gesellschaft

Challenge Hausbau - Überraschungen inklusive

Bauarbeiten gehen voran, Familienkonstellationen ändern sich, Zeitpläne geraten durcheinander. Der Dreiteiler "Challenge Hausbau" begleitet über ein Jahr drei Familien bei ihren Projekten.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 09.07.2031
Ton
UT

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sendetypical 37 grad leben

37 Grad Leben

Lisa hat den Schock der verzögerten Anlieferung verarbeitet. Jetzt droht der Winter, sie ist Tag und Nacht auf der Baustelle. Louise und Johannes stoßen an ihre Belastungsgrenzen. Sabrina hat Angst um Micky, er ist erschöpft. Und: Sabrina ist wieder schwanger.

"37°Leben" erzählt über einen Zeitraum von 14 Monaten seriell drei Geschichten und drei Wege zum eigenen Zuhause. Bis zum Einzug stehen Familie und Beziehung, Finanzierung und Zeitplan immer wieder auf dem Prüfstand.

Es braucht viel Fantasie, sich während der Abbrucharbeiten die ehemaligen Klassenzimmer als Wohnungen vorzustellen. Doch Louise (31) und Johannes (31) sind zuversichtlich und froh, da sich die Genossenschaft um den Baufortschritt kümmert. Die Vorfreude, als Mieter ein neues Zuhause zu gestalten und mit Louises Vater unter einem Dach zu leben, wächst. Gleichzeitig wachsen auch ihre Aufgaben. Es geht darum, die bereits bestehende Gemeinschaft zu stärken und das Leben in Zehdenick zu gestalten. Louise engagiert sich in der Politik, beide organisieren sie "Kennenlerntage", um neue Mitbewohnerinnen und Mitbewohner zu finden. Dabei verändert sich das Miteinander. Aus ihren Freunden und Mitgründern werden nun Kollegen – eine herausfordernde Situation.

Lisa (32), die gelernte Sicherheitstechnikerin, hat zur Vorbereitung eigens ein paar Tage bei der "Tiny House"-Firma hospitiert, um fit zu sein für die Arbeiten mit Holz und das Zusammensetzen der Bauteile. Sie hat in ihrem neuen Nachbarn Guido einen Unterstützer und tatkräftigen Helfer gefunden. Sie sind jetzt täglich zusammen auf der Baustelle. Bahnt sich da mehr an als gute Nachbarschaft?

Sabrinas und Mickys Finanzierung steht auf verschiedenen Säulen: Micky (37), der Berufssoldat und gelernte Dachdecker, ist in jeder freien Minute auf der Baustelle. Sabrina (34), Verwaltungsbeamtin im Hauptberuf, arbeitet an Wochenenden regelmäßig in einer Tankstelle, die Tochter wird von den Großeltern versorgt. Sabrina ist die "Finanzministerin" in der Familie und hilft, wo sie kann auf der Baustelle mit. Sie stemmt Wände weg, mörtelt Stahlträger, bohrt Löcher für Steckdosen. Micky ist stolz, was seine Frau auf der Baustelle leistet. Doch im Laufe des Jahres muss sie kürzertreten, sie ist schwanger. Micky und Sabrina freuen sich auf ihren Nachwuchs, doch was bedeutet das für ihren ursprünglichen Pläne?

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