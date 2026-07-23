Challenge Hausbau - Fast geschafft!

"37°Leben" erzählt über einen Zeitraum von 14 Monaten seriell drei Geschichten und drei Wege zum eigenen Zuhause. Bis zum Einzug stehen Familie und Beziehung, Finanzierung und Zeitplan immer wieder auf dem Prüfstand.



Bei Louise (32) und Johannes (32) sind die Bauarbeiten zwar noch im Gange, doch aus den Räumen der alten Schule in Zehdenick sind längst Wohnungen geworden. Auch ihre eigene Bleibe unterm Dach ist fast fertig. Doch ihr Leben gleicht emotional einer Achterbahnfahrt. Neben der Freude über die gut funktionierende Hausgemeinschaft und neue beruflichen Aufgaben, hinterlassen auch schmerzliche Ereignisse ihre Spuren. So wird Louises Vater - anders als geplant – nicht in eine der Wohnungen einziehen können und der Rückzug ihrer engsten Wegbegleiter wirft einiges durcheinander.



Lisa (32) ist die bekannteste Bauherrin in ihrer Heimatstadt Hemer. Zeitungen berichten über das Holzhaus auf Stelzen, Nachbarn sind neugierig. Das Interesse an ihrem Tiny House freut sie. Wegen der allgemein steigenden Kosten muss Lisa sparen und ursprüngliche Pläne an ihre finanziellen Möglichkeiten anpassen. Die Beziehung zu Guido, ihrem Nachbarn, hat sich weiterentwickelt. Er wird sein großes Haus, in dem er bislang allein wohnte, vermieten und mit Lisa und Tochter Luna ins Tiny House einziehen. Das aber ursprünglich nur für zwei Personen geplant war. Es bleibt spannend, wie die drei sich einrichten in den 80 Quadratmetern.



Micky und Sabrinas Familienzuwachs Luna ist gesund auf die Welt gekommen. Sabrina ist schon wieder fit und ganz ungeduldig, endlich wieder auf der Baustelle mitarbeiten zu können. Die beiden möchten zu Schulbeginn der älteren Tochter Emma ins Haus einziehen, damit sie am neuen Wohnort die Grundschule besuchen kann. Sabrina (34) ist noch im Mutterschutz, Micky (37) hat zwei Monate Elternzeit genommen und ist jetzt Tag und Nacht auf der Baustelle. Der Endspurt kostet ihn seine letzten Kräfte.