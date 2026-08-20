Gesellschaft
Anders ackern - Bewusst imkern
Imkern ist in. Die Zahl der jungen Imker schießt in die Höhe. Jahrelang dachte man, dass die Beschäftigung mit den Bienen ein Rentnerhobby sei, das dem Ende zugehe.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2022
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 09.10.2027
- Ton
- UT
Die Neu-Imker machen vieles anders: wie der 18-jährige Quentin, der mit seinem TikTok-Kanal "beestez" 800.000 Follower erreicht – mit Videos über Bienen. Oder die Imkerin Stephanie Eden, die sich wie Quentin für mehr Natur- und Insektenschutz engagiert.