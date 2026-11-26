Der letzte Tag beginnt entspannt und früh. Die Hoffnung auf einen ruhigen Abschluss währt jedoch nur kurz. Mit Kabarettistin Tereza Hossa steht eine Besucherin vor der Tür, die mit österreichischem Charme durch den Tag führt. Sie präsentiert Witze, Cartoons und Satire rund um Religion, und die Gruppe entscheidet, was lustig ist sowie was und warum es zu weit geht. Die Gespräche sind alles andere als heiter, die Auseinandersetzung bringt die Gruppendynamik ins Wanken. Endet das Experiment doch nicht so gut, wie erhofft?



Zum Abschluss steht "Holy Karaoke" auf dem Programm: Jede und jeder bekommt eine PowerPoint-Präsentation zugeteilt, die eine Religion zum Thema hat, und muss sie mit Herz und vor allem Humor präsentieren – natürlich ist es nicht die eigene, gelebte Religion. Der Clou: Die Sechs sehen den Inhalt der Präsentation erst, als sie vor ihrem Publikum stehen.



Die Abschiedsworte der WG-Mitglieder zeigen, wo unerwartete Allianzen entstanden sind und wie emotional die WG-Bewohnerinnen und WG-Bewohner miteinander umgehen – obwohl nicht immer "Friede, Freude, Eierkuchen" herrschte.