2. Wahl- oder Kernfamilie – was uns zusammenhält

Für Kenny bedeutet Familie, die eigenen Bedürfnisse vollkommen zurückzustellen und bedingungslos für seine Söhne da zu sein. Seine Partnerin und Mutter der beiden Kinder ist gestorben - sein Weg wurde vom Schicksal bestimmt; in der Verantwortung für seine Kinder findet er eine tiefe Erfüllung in seinem Leben.



Ida und ihre "Framily" schreiben die Regeln des Zusammenlebens selbst. Ihr selbst geschaffenes Modell bietet emotionalen Halt, stößt aber an rechtliche Grenzen. Was prägt das Leben in der Wahlfamilie?



Der Philosoph Christian Uhle erklärt, warum ein sinnerfülltes Leben nicht immer ein glückliches sein muss und wie die Verantwortung für andere unserem Leben eine neue Bedeutung geben kann. Reporter Frank Seibert spricht mit ihm darüber und begleitet Kenny sowie Ida mit ihren Familien und sucht nach Antworten auf die Frage, was Gemeinschaft im Kern ausmacht und zusammenhält - und wie ein sinnerfülltes Leben in einer Wahl- und einer Kernfamilie aussehen kann.



Frank Seibert ist Reporter und spricht seit vielen Jahren vor der Kamera und dem Mikrofon mit Menschen aus den verschiedensten Lebensbereichen immer auf der Suche nach Antworten – zum Beispiel für "Die Frage" von funk oder "ARD Wissen". Vor allem interessiert ihn, wieso Menschen tun, was sie tun, wieso sie bestimmte Entscheidungen getroffen haben – oder wie sie Erlebnisse geprägt haben.