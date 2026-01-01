1. Tiefpunkt und Neustart - Leben nach der Krise

Der abrupte Stillstand wird für Zarah zum Wendepunkt - sie hinterfragt ihr gesamtes Leben und richtet es neu aus: Sie kündigt ihren Job, ihre Beziehung endet, sie schließt neue Freundschaften und praktiziert unter anderem Shibari. Zarah findet eine neue Freiheit und lernt ihre Gefühle für die eigenen Bedürfnisse besser kennen.



Auch Timo kündigt seinen Job, er verkauft all seinen Besitz, um auf eine zweieinhalbjährige Fahrradweltreise zu gehen. Doch schon während seiner langen Reise erkennt er, dass er vor seiner Unzufriedenheit und einer Depression nicht davonradeln kann. Die eigentliche Konfrontation beginnt erst, als er aufhört, sich zu bewegen, und tief in sich geht.



Der Philosoph Christian Uhle erklärt, warum eine Krise kein persönlicher Defekt ist, sondern einen herausfordernden "Realitätscheck" inspirieren kann. Reporter Frank Seibert tauscht sich mit ihm zu dieser Frage aus und begleitet Zarah und Timo auf ihrer Suche nach einem Weg, aus ihren Krisensituationen Kraft zu schöpfen und ihr Leben neu auszurichten.



Damit startet er seine Spurensuche, die der Frage nachgeht, was ein erfülltes Leben für die Generationen Y und Z heute bedeutet - in einer Zeit, in der klassische Meilensteine wie Hausbau, Familie und Karriereleiter ihre Bedeutung verlieren.



Frank Seibert ist Reporter und spricht seit vielen Jahren vor der Kamera und dem Mikrofon mit Menschen aus den verschiedensten Lebensbereichen, immer auf der Suche nach Antworten – zum Beispiel für "Die Frage" von funk oder "ARD Wissen". Vor allem interessiert ihn, wieso Menschen tun, was sie tun, wieso sie bestimmte Entscheidungen getroffen haben – oder wie bestimmte Erlebnisse sie geprägt haben.