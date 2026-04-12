Zwei verlorene Schafe

Denn Rebecca ist chronisch pleite und hangelt sich von Job zu Job. Sie will einfach nicht verstehen, warum ihre Karriere als Schauspielerin trotz aller Leidenschaft, Anstrengung und Opfer quasi vorbei ist. Sie hat immer mehr gegeben als alle anderen. Hat sich gegen ihre Familie entschieden, um sich voll ihrem Traum zu widmen, und, wo bitte steht sie jetzt? Das Verhältnis zu ihrem Sohn jedenfalls ist dermaßen beschädigt, dass sie nicht einmal miteinander reden können.