Lehrer kann jeder!

Richard ist gerade arbeitslos. Zudem hat sich gerade seine Frau Anke von ihm getrennt. Da kommt dem Mathematiker die geniale Idee, als Quereinsteiger an der Schule seiner Frau anzuheuern.

Deutschland 2022
bis 01.03.2027
Nicht nur Anke ist alles andere als begeistert vom neuen Kollegen. Auch Tochter Isa - auf derselben Schule - ärgert Papas Aktion. Doch nun muss Richard vor den anderen Lehrern und seinen neuen Schülern bestehen. Was ihm dabei widerfährt, hätte er nie erwartet.

Richard hat Mathematik studiert. Aber ein Nine-to-five-Job ist nicht so seins. Wie zum Beispiel bei dieser Versicherung, wo er die Algorithmen zugunsten der Kunden verändert hat.

Nun ist er arbeitslos, und zu allem Unglück hat sich auch noch seine Frau Anke, der die Eskapaden ihres "genialen" Mannes zu viel geworden sind, von ihm getrennt. Da er zudem völlig pleite ist, kommt Richard die Idee, an der Schule seiner Frau als Quereinsteiger im Lehrfach Mathematik anzuheuern. Überall werden ja verzweifelt Fachkräfte gesucht, gerade in den Naturwissenschaften.

Anke ist alles andere als begeistert vom "neuen Kollegen". Und auch Tochter Isa, die auf die gleiche Schule geht, ärgert sich über Papas Solo-Aktion. In der Schule muss sich Richard nun vor den anderen Lehrern und seinen neuen Schülern beweisen. Doch was als plumper Vorwand beginnt, um bei seiner Familie zu sein, wird nach und nach zu einer Herzensangelegenheit.

