Film
Hilfe, wir sind offline!
Heike ist genervt, dass ihr Gatte Klaus und ihre beiden Kinder 24 Stunden am Tag abhängig sind von Smartphones und Computern. Darunter leidet das Familienleben ordentlich.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2016
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 20.09.2027
Als dann noch das Familienkonto von Poker-Gesellschaften und Flirt-Hotlines geplündert wird, kassiert sie kurzerhand Handys, Computer und den Internet-Router ein. Unter großem Protest der Familie verbannt sie alles für einen Monat im Heizungskeller.
Unter diesen Umständen werde sich schon bald wieder ein "normales" Familienleben einstellen. Den Umfang ihrer Aktion bekommt Heike dann aber selbst zu spüren: Nichts mehr mit schnellen Nachrichten von Smartphone zu Smartphone, die Kinder verlieren ihre sozialen Kontakte und müssen anderweitig und aufwendig beschäftigt werden.
Und doch bleibt der Erfolg von Heikes Aktion nicht aus: Am Rande von Berlin entsteht eine Art "gallisches Dorf" – auch die Nachbarn gehen offline. Erst als Klaus seinen Job verliert, weil er nicht mehr ständig erreichbar ist, lenkt Heike ein.